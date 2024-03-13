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Videolar Yaşam Videoları Uzun süre bilgisayar başında oturanlar dikkat! Baş ağrısına ve kol uyuşmalarına neden olabilir

Uzun süre bilgisayar başında oturanlar dikkat! Baş ağrısına ve kol uyuşmalarına neden olabilir

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 13:09
Gelişen teknoloji yeni hastalıkları da beraberinde getirdi. Saatlerce bilgisayar yada telefon başında aynı pozisyonda oturmanın, "Tekno boyun" hastalığına yol açtığı tespit edildi. Peki nedir bu hastalık? Detaylar haberimizde...
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