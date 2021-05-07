Uzun farları yandığı için uyardığı sürücü tarafından ölümüne dövülen motokurye konuştu

Ümraniye'de çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi'nde uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için feci şekilde dövülen motokurye Hüseyin Uraz yaşadığı dehşetti anlattı. Uraz, "Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

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