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Uzun farları yandığı için uyardığı sürücü tarafından ölümüne dövülen motokurye konuştu

DHA
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Giriş: 07.05.2021 11:07
Güncelleme:07.05.2021 11:08
Ümraniye'de çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi'nde uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için feci şekilde dövülen motokurye Hüseyin Uraz yaşadığı dehşetti anlattı. Uraz, "Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.
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