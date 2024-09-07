07 Eylül 2024, Cumartesi
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Üzüm sergide, Avrupa Coğrafi İşareti yolda
Manisa Ticaret Borsası tarafından yapılan Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusuyla, dünyaca ünlü Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü hem yeni pazarlara kavuşacak hem de yüksek kar oranlarıyla önemli bir ihracat kalemi olacak.