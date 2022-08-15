Uzmanlardan Kuşadası depremi sonrası uyarı! Kuşadası Körfezi'ndeki deprem ne anlama geliyor?

Kuşadası körfezi dün 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sarsıntı ne anlama geliyor? A Haber ekibinden Sefer Ayçe detayları aktardı. Deprem Uzmanı Sinancan Öziçer, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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