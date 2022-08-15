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Uzmanlardan Kuşadası depremi sonrası uyarı! Kuşadası Körfezi'ndeki deprem ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 15.08.2022 13:54
Kuşadası körfezi dün 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sarsıntı ne anlama geliyor? A Haber ekibinden Sefer Ayçe detayları aktardı. Deprem Uzmanı Sinancan Öziçer, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Egede korkutan deprem EGE'DE KORKUTAN DEPREM

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