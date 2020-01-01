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01.01.2020

Uzmanlardan kar uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu tahminleri 1 Ocak 2020 Çarşamba günü kar yağışı alacak bölgeleri gösterdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği yeni yılın ilk günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Detayları Hava Tahmini Uzmanı İlker Koç paylaştı. İşte hava durumu tahminleri ve illerdeki sıcaklık değerleri…

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