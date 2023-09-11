Uzmanlar süper enfeksiyona karşı uyardı! İşte korunmanın yolları

Süper enfeksiyon birden fazla viral rahatsızlığın aynı anda görülmesi ile kendini belli ediyor. Peki bu hastalıktan korunmak için nelere dikkat edilmeli? Konuyla ilgili uzmanların önemli uyarıları var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN