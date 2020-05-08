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Uzmanlar koronavirüse iyi geliyor dedi sarımsağın fiyatı uçtu |Video

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08.05.2020
Uzmanlar 'korona virüse karşı iyi geliyor' dedi sarımsağın fiyatı arttı. Şimdilerde yılın en yüksek fiyatından satılan sarımsak nisan ayı içerisinde zam şampiyonu olarak açıklanmıştı. Kilo fiyatı 80 lirayı gören sarımsak fiyatları cep yakıyor.

Uzmanlar 'sarımsak yiyin dedi' sarımsağın kilosu 80 lirayı gördü.

Koronavirüs salgınına karşı yapılan bu çağrı sarımsak fiyatlarını uçurdu.

Sezon sonunda kilogramı 60 lira olan sarımsak şimdilerde 80 liradan satılıyor.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak doğanın bize sunmuş olduğu mucizevi bitkilerden biridir. Yemeklere verdiği tat, hastalıklara verdiği şifa ile çokça tüketilen besin türüdür. Eskiden günümüze kadar birçok hastalıklarda sarımsak kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde de sarımsağın faydaları üzerine araştırmalar sürmektedir. İşte sarımsağın faydaları:

Saçı onarır, canlandırır, kökleri güçlendirir.

Cinsiyet hormonlarının düzenli salgılanmasını sağlar.

E vitamini sayesinde cinselliğe faydası vardır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tokluk hissi vererek kilo verdirir.

Yağ yakımı sağlar.

Hücrelerin kansere karşı korunmasını sağlar.

Kronik hastalıklara iyi gelir.

Virüs, mantar ve bakteriye karşı savaşçıdır.

Enfeksiyonlu hastalıklarda tedavi olarak kullanılır.

Diş apsesine iyi gelir.

Kolesterol düzeylerinin düşürülmesini sağlar.

Kabızlığı önler.

Kulak iltihabını önler.

Ateşi düşürür.

Saç tedavilerinde kullanılır.

Vücudu sineklere karşı korur.

SARIMSAĞIN ZARARLARI

Yararlı olan her şeyin zararlı olan tarafları da vardır. Önemli olan ölçülü bir şekilde tüketim sağlamaktır. Aşırıya kaçıldığı zaman neredeyse her besin türü insan vücuduna zarar vermektedir. Sarımsakta öyledir. Aşırı tüketildiği zaman:

Mide ağrısı yapar.

Ciltte kaşıntı yapar.

Baş ağrısı ve halsizlik yapar.

Kan inceltici özelliğe sahip olduğu için tehlikeli olabilir.

Doğum kontrol haplarının etkisini azaltır.

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