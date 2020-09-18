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Uzmanlar İzmir için uyardı

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Giriş: 18.09.2020 21:10
Güncelleme:18.09.2020 21:10
Kirlilik ve kötü kokuyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Körfezi'yle ilgili temiz dere uyarısı geldi. Uzmanlara göre betonla kaplanan dereler ekolojik dengeyi bozuyor. Körfeze akan arıtılmamış su da kirliliği katlıyor.

Betonlanan dereler İzmir Körfezi'ne pislik taşıyor

Kirlilik ve kötü kokuyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Körfezi'yle ilgili "temiz dere" uyarısı geldi.

Uzmanlara göre betonla kaplanan dereler ekolojik dengeyi bozuyor. Dereden gelen su arıtmayınca da Körfez pis suyla doluyor.

Uzmanlar İzmir için uyardı
Uzmanlar İzmir için uyardı
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