Uzmanlar İzmir için uyardı

Kirlilik ve kötü kokuyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Körfezi'yle ilgili temiz dere uyarısı geldi. Uzmanlara göre betonla kaplanan dereler ekolojik dengeyi bozuyor. Körfeze akan arıtılmamış su da kirliliği katlıyor.

Betonlanan dereler İzmir Körfezi'ne pislik taşıyor

Kirlilik ve kötü kokuyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Körfezi'yle ilgili "temiz dere" uyarısı geldi.

Uzmanlara göre betonla kaplanan dereler ekolojik dengeyi bozuyor. Dereden gelen su arıtmayınca da Körfez pis suyla doluyor.