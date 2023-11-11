11 Kasım 2023, Cumartesi
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Uzmanlar 'bizi korkutmaya başladı' diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!
Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayıları 2 bin 500'ü bulurken, yeni oluşanların bazılarında volkanik gaz çıkışı görülmeye başlandı. Doç. Dr. Arif Delikan, bu yıl obruklarda daha dinamik bir dönemin yaşandığını belirterek, ''Ekmekçi yaylasında şubat ayında 30 metrelik çerçeve çizen obruk ise yarım metre kadardı. 1 ay önce burada 2 saat boyunca müthiş bir gaz çıkışı gözlendi. Bunun ardından da 1,5 metrelik bir çökme oluştu. Burada gaz çıkışı devam ediyor ve bazı dönemlerde artıyor" dedi.