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Uzman isimden korkutan uyarı!

DHA
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Giriş: 22.03.2023 13:41
Türkiye' 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara depremi sebebiyle gözler İstanbul'a çevrilirken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deniz tabanından geçen Karadeniz fayının, deprem riski taşıdığına dikkati çekti. Bektaş, "1996'da yayınlanan haritada Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi, göz ardı ediliyor. İstanbul'da beklerken, Trabzon'da her an bir deprem oluşabilir. Trabzon 'deprem bölgesi değildir' algısı, bugüne kadar herkesin de kabul ettiği sağlıksız yapılaşmaya neden oldu" dedi.
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