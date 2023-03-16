Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Doç. Dr. Ökmen Sümer, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerle ilgili Ölüdeniz Fayı'nı işaret ederek, "Literatürdeki bilimsel verilere göre Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde 7.8 ve belki de daha büyük depremlerin gerçekleştiğini paleosismolojik veriler ve tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Antakya özelinde bu depremden daha büyük bir deprem yaşanabilir. Ona göre önlemlerimizi almalıyız. Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos gibi segmentlerde enerji boşaldı. Normal şartlarda bu fay parçalarında bu büyüklükte 300- 500 yıl boyunca deprem olmasını beklemiyoruz. Ama Antakya'da Ölü Deniz Fayı Zonu'nun kuzey bölümüne dikkat etmek gerek" dedi.