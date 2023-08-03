Uzman isimden 'Konya fayı' uyarısı: 6 veya 6,5 büyüklüğünde deprem üretebilir

Konya'da dün akşam saatlerinde önce 4,7 hemen ardından 5,1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldi. Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya'da yaşanmış olan en büyük depremin 5,1'lik deprem olduğunu belirterek, "Konya fay zonu ana fayı 50 kilometre uzunluğunda belki örtü altında daha da uzun. Ana fay tek parça halinde kırılırsa, 6 ile 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip ancak fay parçaları kırıklığı olması, tümünün aynı anda kırılmasını çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmiyoruz" dedi.