26 Mart 2023, Pazar
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Uzman isimden Adana'da hasarlı köprü uyarısı
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerinde bulunan bir bağlantı köprüsünde inceleme yaptı. Köprünün kirişlerinin ağır hasarlı olduğu konusunda uyarıda bulunan uzman isim, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir." dedi.