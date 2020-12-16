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Uzman isimden A Haber'de flaş açıklama: Tekrar tekrar aşılanmamız gerekebilir

A Haber
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Giriş: 16.12.2020 12:02
Güncelleme:16.12.2020 14:15
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı neden önemli? Dünyayı aşı mı kurtaracak? Maskesiz yaşama ne zaman geçilecek? Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Meriç Koç A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı neden önemli? Dünyayı aşı mı kurtaracak? Maskesiz yaşama ne zaman geçilecek? Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Meriç Koç A Haber canlı yayınında anlattı.

TEKRAR TEKRAR AŞILANMA GEREKEBİLİR

Koç, "Aşı şu an tek çözüm gibi görünüyor. Onun için erişebildiğimiz ilk aşıyı yaptırmak lazım diye düşünüyorum. Ama maskelerden ne zaman kurtuluruz sorusuna net bir cevap vermek mümkün değil tüm toplum aşılanmadıkça ve aşıların ne kadar süreyle bizi koruyacağı henüz net olmadığı için de tekrar tekrar aşılanmalarımız belki gerekecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kanser hastaları aşı olabilecek mi? A Haber canlı yayınında anlattı SON DAKİKA: KANSER HASTALARI AŞI OLABİLECEK Mİ? A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI
Son dakika: Çin aşısının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber’e anlattı SON DAKİKA: ÇİN AŞISININ YAN ETKİSİ OLDU MU? AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN A HABER'E ANLATTI

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