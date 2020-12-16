Uzman isimden A Haber'de flaş açıklama: Tekrar tekrar aşılanmamız gerekebilir

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı neden önemli? Dünyayı aşı mı kurtaracak? Maskesiz yaşama ne zaman geçilecek? Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Meriç Koç A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı neden önemli? Dünyayı aşı mı kurtaracak? Maskesiz yaşama ne zaman geçilecek? Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Meriç Koç A Haber canlı yayınında anlattı.

TEKRAR TEKRAR AŞILANMA GEREKEBİLİR

Koç, "Aşı şu an tek çözüm gibi görünüyor. Onun için erişebildiğimiz ilk aşıyı yaptırmak lazım diye düşünüyorum. Ama maskelerden ne zaman kurtuluruz sorusuna net bir cevap vermek mümkün değil tüm toplum aşılanmadıkça ve aşıların ne kadar süreyle bizi koruyacağı henüz net olmadığı için de tekrar tekrar aşılanmalarımız belki gerekecek." ifadelerini kullandı.