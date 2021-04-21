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Uzman isim uyardı: Küresel ısınmayla İstanbul'un meteorolojik bütün özellikleri değişecek
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, küresel ısınmaya bağlı olarak İstanbul'un meteorolojik bütün özelliklerinin değişeceğini söyledi. Prof. Dr. Asilhan, “Yaz aylarında yaşanılmayacak kadar sıcaklık ve şiddetli seller meydana gelecek.” ifadelerini kullandı.