Uzman isim 'Ölüm oranlarındaki düşüş aldatmasın' dedi A Haber canlı yayınında uyardı |Video

Prof. Dr. Necmettin Ünal, 1 Haziran itibariyle ‘yeni normal hayat’ düzeninin yanlış anlaşıldığını son 3 günlük yeni vaka artışının alarm verdiğini söyledi. A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ünal, koronavirüse bağlı günlük ölü sayılarında düşüşe ise aldanmamak gerektiğini yeni vaka sayısındaki artışın 2-3 hafta sonra günlük ölüm sayısında yükselişe neden olabileceğini ifade etti.

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye koronavirüste ikinci dalga yaşar mı? Son 3 gündür yükselen yeni vaka sayıları ne anlama geliyor? Hangi tedbirler alınmalı? Stokin fırtınası nedir? sorularına yanıt verdi.

"ÖLÜM RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞE ALDANMAYIN! 2-3 HAFTA SONRA…"

Ünal, günlük ölüm sayılarındaki rakamların düşüklüğüne aldanılmaması konusuna dikkat çekti ve 2-3 hafta içerisinde bu rakamın yeniden günlük yeni vaka sayısındaki artışa dayalı olarak yükselebileceğini söyledi.

İKİNCİ DALGA SALGIN BAŞLADI MI?

Türkiye'de ikinci bir pik olur mu? sorusuna yanıt veren Ünal, "800'lü rakamlara indikten sonra yine 1.500'lü rakamlara çıktık. Birinci salgını bitiremedik ki ikinci salgın başlasın. Bu birinci salgın sırasında ikinci bir pik noktasına doğru gidiyor. Bu sayılar daha da artma potansiyeline sahip. 3 grup vatandaş var. Bir kısmı harfiyen, bir kısmı abartarak uyuyor, bir kısımda var ki maalesef kuralları dikkate almıyor. Bu sayıların giderek büyüyeceği kanaatindeyim.

"HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Hızlı açılama halkımızda yanlış bir algı oluşturdu. 'İşler çok iyi gidiyor ben rahat edebilirim' düşüncesiyle insanlar hareket etmeye başladı. Halkımızı bir başka yanıltan olay ise günlük 800 yeni vakaya kadar düşmüştük. Türkiye geneline bakıldığı zaman bu sayı çok büyük rakam değil ama bu 800 hasta sadece 40-45 bin kişiye test yapıldığında çıkan rakam… Test yapılmayan büyük çoğunlukta ne olduğunu bilmiyoruz. Salgının başında yapılan test başına pozitif çıkma oranı yüzde 20'lerdeydi. Test sahaya yayılında ve hastalık azalında bu oran 1.6'ya kadar düştü. Bu oran dün 3.9'a geri çıktı. Bu yeterli bir işarettir. Harekete geçmek zorundayız.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Virüs vücuda girdiği zaman üst solum yolu enfeksiyonu, zatürre gibi hastalık yapıyor. Vücut bunu anlıyor ve virüse saldırmaya başlıyor. Ancak bu saldırının dozunu kontrol edemiyor. Virüsü bir şekilde ölüyor ama virüsü öldürürken organlara zarar veriyor işte vücudun savunma sisteminin harekte geçtiği sırada kendine verdiği zarara sitokin fırtınası deniyor.