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Uzman isim "deprem riski en düşük olan il" diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

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Giriş: 26.02.2023 17:11
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 10 ilde binlerce bina yıkıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'a çevrildi. Muhtemel İstanbul depremi için 2000 öncesi yapıların güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritası üzerinde yer alan o şehri işaret ederek "düşük riskli iller" arasında bulunduğunu ve bölgedeki diğer illere göre İstanbul depreminden daha az etkileneceğini ifade etti.
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"Deprem riski en düşük olan il"
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