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Uzman isim A Haber'de açıkladı: Trans yağ gıda ürünlerinde ne kadar olmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2020 11:13
Güncelleme:18.12.2020 11:20
Gıda ürünlerinin etiketinde 'trans yağ' ibaresini kaldırmaya yönelik yönetmelik taslağında düzenleme yapıldı. Trans yağ kullanıp kullanılmadığı ve oranı etiketlerde belirtilmek durumunda. Peki trans yağ nedir? Bir gıda ürününde en fazla ne kadar olmalı? Detayları A Haber Muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, "Trans yağların ilk oluşumu geviş getiren hayvanların midesinde başlıyor. Bunlar doğal trans yağlar. Ardından endüstriyel trans yağlar hayatımıza girdi. Ve sonra bilim trans yağların kardiyovasküler riski artırabileceğini ortaya koydu.

İçinde yağ olan her üründe trans yağ olma ihtimali var. Dünyaya baktığımızda güvenli seviye yüzde 2.

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Trans yağ gıda ürünlerinde ne kadar olmalı?
Trans yağ gıda ürünlerinde ne kadar olmalı?
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