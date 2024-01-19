19 Ocak 2024, Cuma
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Uzi ile vurulan Nazlı'nın annesi: Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar
Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın (19) annesi Hüsniye Elmas, "Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar" dedi.