Uzi ile vurulan Nazlı'nın annesi: Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar

Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın (19) annesi Hüsniye Elmas, "Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar" dedi.