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Uzi ile vurulan Nazlı son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 20.01.2024 18:58
Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas(19), ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Uzi ile vurulan Nazlı son yolculuğuna uğurlandı
Uzi ile vurulan Nazlı son yolculuğuna uğurlandı
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