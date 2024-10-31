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Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı

Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 12:25
Batman'da otobüsten inen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 59 gram kokain maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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