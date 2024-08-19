Uzaklaştırma kararı olan koca, polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu

Ankara'da , hakkında uzaklaştırma kararı olan Nuri D. boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek istedi. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise direnen Nuri D., beraberinde getirdiği pompalı tüfeği kendi başına dayayıp, intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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