19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uzaklaştırma kararı olan koca, polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu

Uzaklaştırma kararı olan koca, polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2024 21:45
Ankara'da , hakkında uzaklaştırma kararı olan Nuri D. boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek istedi. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise direnen Nuri D., beraberinde getirdiği pompalı tüfeği kendi başına dayayıp, intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu!
Polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu!
Çankırı’daki orman yangını büyüyor!
Çankırı'daki orman yangını büyüyor!
Plastik fabrikasında yangın!
Plastik fabrikasında yangın!
Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı!
Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı!
Karadeniz’in meşhur kahvaltı sofrası!
Karadeniz'in meşhur kahvaltı sofrası!
Bina yıkımında duvar olmadığı ortaya çıktı!
Bina yıkımında duvar olmadığı ortaya çıktı!
Konya’da kira tartışması kanlı bitti!
Konya'da kira tartışması kanlı bitti!
13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümünde ihmal!
13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümünde ihmal!
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı!
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı!
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza!
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza!
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular!
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular!
Konya’da yeni obruk oluştu! 20 metre çapında 2 metre derinliğinde
Konya'da yeni obruk oluştu! 20 metre çapında 2 metre derinliğinde
Daha Fazla Video Göster