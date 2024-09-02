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Uyuz gölü sessizliğe büründü

Uyuz gölü sessizliğe büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.09.2024 11:04
Sivas'ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Uyuz Gölü, bu yıl adeta bir sessizliğe büründü. Deri hastalıklarına şifa verdiğine inanılan ve yıllardır birçok ziyaretçiyi ağırlayan göl, bu sene ziyaretçisiz kaldı.
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