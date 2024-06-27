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Uyuşturucuyu yakalatınca, "Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu" dedi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 13:52
Adana'da yolcu otobüsündeki bir kişinin bagajında yapılan aramada ayakkabının içerisine zulalanmış vaziyette 266,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Kullanıcıyım satma niyetim yoktu" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.
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