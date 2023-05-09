Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken; bir evde yapılan aramada, şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu beşiğe sakladıkları tespit edildi.