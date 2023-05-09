09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş! Polis bile şaştı kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2023 21:03
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken; bir evde yapılan aramada, şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu beşiğe sakladıkları tespit edildi.
Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş!
Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemiş!
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
Belgeselleri aratmayan görüntüler!
İzmit Körfezi’nin rengi değişti!
İzmit Körfezi'nin rengi değişti!
Yol verme kavgasında akılalmaz olay!
Yol verme kavgasında akılalmaz olay!
Kız Kulesi ziyarete açılıyor
Kız Kulesi ziyarete açılıyor
Çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...
Çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...
Roman şarkıcı Kobra Murat’tan Başkan Erdoğan’a büyük destek! Erdoğan Romanların kalbini kazandı
Roman şarkıcı Kobra Murat'tan Başkan Erdoğan'a büyük destek! "Erdoğan Romanların kalbini kazandı"
Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında genç kadına...
Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında genç kadına...
Gece vakti korkunç saldırı!
Gece vakti korkunç saldırı!
İstanbul’da trafikte sopalı yol verme kavgası!
İstanbul'da trafikte sopalı yol verme kavgası!
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Kapılarını yeniden açıyor! İşte son hali
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Dünyanın en hızlı kuşu! Böyle bulundu
Daha Fazla Video Göster