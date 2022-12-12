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Uyuşturucuya metruk darbesi! Binalar tek tek yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 13:09
Uyuşturucu bağımlılarının adeta mesken tuttuğu metruk binalar tek tek yıkılıyor. Türkiye genelinde tespit edilen 120 bin metruk yapının şu ana kadar yüzde 72'sinin yıkımı tamamlandı.
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