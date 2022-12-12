Uyuşturucuya metruk darbesi! Binalar tek tek yıkılıyor

Uyuşturucu bağımlılarının adeta mesken tuttuğu metruk binalar tek tek yıkılıyor. Türkiye genelinde tespit edilen 120 bin metruk yapının şu ana kadar yüzde 72'sinin yıkımı tamamlandı.

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