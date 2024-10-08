08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti

Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2024 15:02
Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ’ da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan baskında anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.
200 milyon TL’lik tefeci operasyonu: 5 tutuklama
200 milyon TL’lik tefeci operasyonu: 5 tutuklama
Öğrencisini hemlich manevrası ile kurtardı!
Öğrencisini hemlich manevrası ile kurtardı!
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti
Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu
İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu
Borç sebebi ile dükkanı pompalı tüfekle bastı
Borç sebebi ile dükkanı pompalı tüfekle bastı
Drift yaparak polisten kaçan otomobile ceza yağdı
Drift yaparak polisten kaçan otomobile ceza yağdı
Cezaevinden çıkan kuzenler aynı suçtan içeri girdi
Cezaevinden çıkan kuzenler aynı suçtan içeri girdi
Tartıştığı kadınlara soyunup saldırdı
Tartıştığı kadınlara soyunup saldırdı
Hopa’da heyelan
Hopa’da heyelan
Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği öğrenildi
Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği öğrenildi
Aşık oldu tüm birikimini kaptırdı
Aşık oldu tüm birikimini kaptırdı
Daha Fazla Video Göster