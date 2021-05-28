28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uyuşturucu çetesi 'Ötleşler' için istenilen cezalar belli oldu!

Uyuşturucu çetesi 'Ötleşler' için istenilen cezalar belli oldu!

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2021 12:25
Güncelleme:28.05.2021 12:32
Ankara'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 40'ını kontrol eden ve 'Ötleşler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. 22'si tutuklu 85 çete üyesi hakkında, 3 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Operasyonda ele geçirilen ve uyuşturucu ticareti ve bu ticaretten elde edilen gelir ile ilgili notların yer aldığı not defteri ise dava dosyasına delil olarak girdi.
'Ötleşler' çetesi! Not defteri sonları oldu
'Ötleşler' çetesi! Not defteri sonları oldu
İzmir'de belediyeye garaj tepkisi
İzmir'de belediyeye garaj tepkisi
Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü
Akraba kavgasında kan gövdeyi götürdü
Sivas'ta eşine az rastlanan olay! Böyle görüntülendi
Sivas'ta eşine az rastlanan olay! Böyle görüntülendi
Hastane önünde kurşun yağmuru!
Hastane önünde kurşun yağmuru!
Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı
Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!
Taksim Camisi bugün açılıyor!
Taksim Camisi bugün açılıyor!
Eski eşini tekme tokat dövdü! O anlar böyle görüntülendi
Eski eşini tekme tokat dövdü! O anlar böyle görüntülendi
Deprem oldu zannettiler! El freni boşalan TIR...
Deprem oldu zannettiler! El freni boşalan TIR...
O ilde bomba alarmı
O ilde bomba alarmı
Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor!
Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor!
Daha Fazla Video Göster