Uyuşturucu çetesi 'Ötleşler' için istenilen cezalar belli oldu!

Ankara'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 40'ını kontrol eden ve 'Ötleşler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. 22'si tutuklu 85 çete üyesi hakkında, 3 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Operasyonda ele geçirilen ve uyuşturucu ticareti ve bu ticaretten elde edilen gelir ile ilgili notların yer aldığı not defteri ise dava dosyasına delil olarak girdi.