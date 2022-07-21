21 Temmuz 2022, Perşembe
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Uyuşturucu baronu savcı! Akılalmaz olay: Kurye olarak polisleri kullanmış
Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada, polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarının da bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin kimliği ise şoke etti.