Uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne de bildirim geldi

Siber dolandırıcılar iş başındaydı ve özel bir bankanın müşterileri, bir sabah uyandığında, hayatları kabusa döndü. Sahtekarlar, mobil bankacılık uygulamalarına sızdı ve yüzlerce kişi adına kredi çekip, kendi hesaplarına aktardı.

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