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Uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne de bildirim geldi

Uyurlarken üzerlerine kredi çekildi! Ne onay kodu ne de bildirim geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 00:54
Siber dolandırıcılar iş başındaydı ve özel bir bankanın müşterileri, bir sabah uyandığında, hayatları kabusa döndü. Sahtekarlar, mobil bankacılık uygulamalarına sızdı ve yüzlerce kişi adına kredi çekip, kendi hesaplarına aktardı.
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Uyurlarken üzerlerine kredi çekildi!
Uyurlarken üzerlerine kredi çekildi!
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