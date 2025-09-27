Uykuyu zehir eden motosikletlilere gece baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine devriye gezen gece kartalları, yaşları 13 ve 16 olan iki çocuğu motosikletle yakaladı. Çocukların ailelerine toplamda 60 bin 833 lira idari para cezası kesildi.

