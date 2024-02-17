Uyku felci nedir? Uyku felcinin tedavisi var mı?

Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felcinin tedavisi var mı? Nasıl önüne geçilebilir? A Haber canlı yayınına konuk olan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Kaynak önemli değerlendirmelerde bulundu.

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