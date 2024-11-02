02 Kasım 2024, Cumartesi
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Uygulamada uyuşturucu, iş yerinde uyuşturucu çadırı ele geçirildi
Tekirdağ Çorlu ilçesinde durdurulan araçtan elde edilen uyuşturucular sonrası, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, iklimlendirme çadırında yetiştirilen 10 kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipman ele geçirildi.