05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu
Ankara'dan Kırşehir'e arkadaş ziyaretine gelen vatandaş serinlemek için girdiği suda boğuldu. Arkadaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen suya giren şahsın kameralara yansıyan görüntülerinde son sözü 'yoruldum' oldu.