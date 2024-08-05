05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu

Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 11:53
Ankara'dan Kırşehir'e arkadaş ziyaretine gelen vatandaş serinlemek için girdiği suda boğuldu. Arkadaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen suya giren şahsın kameralara yansıyan görüntülerinde son sözü 'yoruldum' oldu.
Aydın incirinde hasat zamanı
Aydın incirinde hasat zamanı
Yeni obruk tehlikesi
Yeni obruk tehlikesi
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım!
atv’nin yeni dizisi Karadut'tan ilk tanıtım!
Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu
Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu
İstanbul’daki motosiklet hırsızlığı kamerada
İstanbul'daki motosiklet hırsızlığı kamerada
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Birecik’te asayiş denetimleri hız kesmiyor
Birecik'te asayiş denetimleri hız kesmiyor
Dilenci, aldığı parayı döviz bürosunda TL’ye çevirdi
Dilenci, aldığı parayı döviz bürosunda TL'ye çevirdi
Motosiklet tamircileri yılın 12 ayında yoğun tempoda
Motosiklet tamircileri yılın 12 ayında yoğun tempoda
Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı
Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı
Daha Fazla Video Göster