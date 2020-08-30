30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uyarıları dikkate almadılar! Asker uğurlama eğlencesinde arbede

Uyarıları dikkate almadılar! Asker uğurlama eğlencesinde arbede

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 08:04
Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde polis ekipleri ile uyarılara aldırmayan kişiler arasında arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayan ve polis ve bekçilere tepki gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelip vatandaşlara uyarıda bulundu. Bazı kişiler ekiplere direnince arbede yaşandı. Polise mukavemet gösterenler gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Uyarıları dikkate almadılar! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Uyarıları dikkate almadılar! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
PKK'dan kaçtı devlete sığındı!
PKK'dan kaçtı devlete sığındı!
Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de
Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de
Beyoğlu’nda ‘değnekçiler’ suçüstü yakalandı!
Beyoğlu’nda ‘değnekçiler’ suçüstü yakalandı!
Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
Daha Fazla Video Göster