Uyarıları dikkate almadılar! Asker uğurlama eğlencesinde arbede

Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde polis ekipleri ile uyarılara aldırmayan kişiler arasında arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayan ve polis ve bekçilere tepki gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelip vatandaşlara uyarıda bulundu. Bazı kişiler ekiplere direnince arbede yaşandı. Polise mukavemet gösterenler gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

