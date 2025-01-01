01 Ocak 2025, Çarşamba

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Uyanık alkollü sürücü polisten kaçamadı

Uyanık alkollü sürücü polisten kaçamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 08:45
Güncelleme:01.01.2025 08:46
Konya'da yılbaşı nedeniyle gece boyunca yapılan denetimler sırasında polis kontrol noktasına girmeden alkollü olan sürücü ile yer değiştiren arkadaşı direksiyona geçti. Değişimi fark eden ekipler, durdurulan araçtaki kişilere "Dürüst olun" uyarısı yaparken, araçtakiler suçlarını kabul etti. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken sürücünün arkadaşının, “Komiserim ayıp ediyorsunuz, hiçbir şeye itiraz etmiyoruz ayıp” diye konuşması ise dikkat çekti.
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