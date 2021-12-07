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Üstülerine kamyon ve otomobil gelen yayalar böyle kaçıştı

DHA
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Giriş: 07.12.2021 10:37
Güncelleme:07.12.2021 10:38
Ümraniye Merkez Mahallesi'nde yokuştan çıkan hafriyat kamyonu bir anda durdu. İddialara göre freni boşalan kamyon arkadan gelen araçlara çarpttı. Üstüne gelen kamyonu gören bir sürücü aracından atladı. Diğer araçların altında kalmaktan son anda kurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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