Ustaların kaleminden bayram

Tüm İslam alemi Ramazan bayramını kutluyor. Edebiyatımıza ve şiirimize damga vuran bir çok isim de bayramı dörtlüklerine ya da satırlarına en anlamlı kelimelerle taşıdı. Bu özel güne kavuşmanın sevinicini bakın o özel isimler nasıl anlatmış...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN