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Ustaların kaleminden bayram

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Giriş: 07.04.2024 12:05
Tüm İslam alemi Ramazan bayramını kutluyor. Edebiyatımıza ve şiirimize damga vuran bir çok isim de bayramı dörtlüklerine ya da satırlarına en anlamlı kelimelerle  taşıdı. Bu özel güne kavuşmanın sevinicini bakın o özel isimler nasıl anlatmış...
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