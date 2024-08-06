Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı

Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı. Kazdal'ın hayata tutunduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.