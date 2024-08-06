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Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı

Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı

İHA
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Giriş: 06.08.2024 12:19
Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı. Kazdal'ın hayata tutunduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
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