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Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'dan "yandaş" eleştirilerine yanıt

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Giriş: 04.01.2021 21:53
Güncelleme:04.01.2021 22:09
Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Özdemir Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödül Töreni’nde müzik dalında büyük ödüle layık görüldü. Özdemir Erdoğan bu önemli ödülü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Özdemir Erdoğan, ödülün sanat hayatında büyük bir önemi olduğunu söyledi ve ödül alması sonrası kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Usta sanatçı Özdemir Erdoğan, ödülün kendi sanat yolculuğunda büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Özdemir Erdoğan, eserleriyle Türk sanatındaki yabancılaşmanın önüne geçmek için mücadele verdiğinin altını çizdi.

Ünlü müzisyen ödül almasının ardından kendisine dönük bazı kesimler tarafından yapılan eleştirilere de cevap verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖDÜLLERİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüllerini sahiplerine verdi.

Kültür Tarihi alanında Sadettin Ökten adına Celile Eren Ökten, Müzik alanında Özdemir Erdoğan, Sosyal Bilimler alanında İsmail Kara, Sinema alanında Derviş Zaim adına Emre Oskay, Edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, Koleksiyon alanında Mehmet Çebi'ye ödül verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa Ödülü ise merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mecdi Okyay'a takdim edildi.

Ödül alan isimlerin biyografi videolarının gösterildiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Bu arada, Başkan Erdoğan, tören öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.

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