Usta sanatçı Ferdi Özbeğen’in anısına! Son röportajını Savaş Ay ile yapmıştı

Türk müziğinin güçlü ismi Ferdi Özbeğen vefatının 8’nci yılında sevenleri tarafından anıldı. 12 yıl boyunca kanserle mücadele eden ünlü sanatçı, son röportajını merhum gazeteci Savaş Ay ile yapmıştı. İşte Özbeğen’in son röportajı...

Usta sanatçı Ferdi Özbeğen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle müziğe ara vermek zorunda kalmış, sonra da Bodrum'a yerleşmişti. Son röportajını da kendisini ziyaret eden Savaş Ay'a vermişti.

MÜZİĞE ARA VERMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Özbeğen, doktorunun tavsiyesi üzerine Bodrum Torba'ya gitmiş, yavaş da olsa rahatsızlıkları azalmaya başlamıştı. Zor günleri burada atlatan Özbeğen, kanser hastalarına tavsiyelerde bulunmuştu. Kanserle mücadele eden hastaların 'ben bu hastalığı yeneceğim' şeklinde düşünmesi gerektiğini söyleyen Özbeğen, hastalığı nedeniyle müziğe zorunlu olarak ara vermek zorunda kalmıştı. En büyük hayalinin de yeniden şarkı söyleyebilmek olduğunu belirtmişti.

Usta şarkıcı, müziğe verdiği 2 yıl aranın ardından ilk şarkısını da Savaş Ay ile röportajında söylemişti.