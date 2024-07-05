Usta şair Erdem Bayazıt anısına! Aramızdan ayrılışının 16. yılı

Modern şiirimizin usta şairlerinden birini anacağız şimdi. En acı olaylar karşısında her zaman sevgiden yana olan Türk milletinin derdini sıkıntısını yüreğine dert edinmiş 7 Güzel Adam birini usta şair Erdem Bayazıt'ı hatırlayacağız. Tam 16 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu büyük usta ondan geriye bu milletin insanlarına dair bıraktığı mısralar kaldı. Erdem Bayazıt'ı rahmetle anıyoruz.

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