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Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 12:23
Usta oyuncu Kemal Kuruçay, sette geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kuruçay'ın Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibindeki arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.
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