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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu'ya veda! Tabutta Rövaşata filmiyle hafızalara kazınmıştı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 14:03
Son dakika haberleri... Unutulmaz karakterlere imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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