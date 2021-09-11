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Üst geçidi kullanmayan genç kazada hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 11.09.2021 13:13
Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç üst geçidi kullanmayarak korkuluklardan atlamak isterken yoldan geçen bir aracın altında kalarak canından oldu. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç sürücüsü C.Ö. seyir halinde iken, gece saatlerinde üst geçidi kullanmak yerine korkuluklarla kapatılan refüjden karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Efecan Gülben’i fark etmeyerek gence çarptı. Kafasından ağır yaralanan Efecan Gülben çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü ise aracı olay yerinde bırakarak linç edilmemek için başka bir araçla polis ekiplerine teslim oldu.
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