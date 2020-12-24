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"Uskumru gökyüzü” kendine hayran bıraktı

İHA
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Giriş: 24.12.2020 15:11
Güncelleme:24.12.2020 15:19
Çin’de “uskumru gökyüzü” manzarası, çarpıcı görüntüleriyle kendine hayran bıraktı. Oldukça nadir görülen uskumru gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde "uskumru gökyüzü" görüntülendi. Gökyüzü, eyaletteki doğal güzelliklerle bütünleşince seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıktı. Oldukça nadir görülen uskumru gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı.

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Uskumru gökyüzü, kısmen düzenli biçimde dizilen bulutların arasındaki boşluklardan mavi gökyüzünün görünmesini sağlayan bir manzara sunuyor. Gökyüzünün desen görünümü, uskumru balığının pullarını andırması nedeniyle uskumru gökyüzü olarak adlandırılıyor. Uskumru gökyüzü genellikle hava koşullarında yaklaşan değişikliğin göstergesi olarak kabul ediliyor.

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