07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar’daki korkutan doğalgaz patlamasındaki yaşanan panik kamerada!

Üsküdar’daki korkutan doğalgaz patlamasındaki yaşanan panik kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 15:48
İstanbul, Üsküdar’da 5 katlı binadaki patlama sırasında çevrede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç patlamada 4 kişi yaralandı. O patlamada yaşanan panik anında bir babanın çocuğunu alıp kaçtığı anlar göze çarpıyor.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki 5 katlı binanın 4 'üncü katında patlama meydana geldi. Patlamayla binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde bir babanın çocuğunu alarak kaçtığı görülüyor. Bu sırada yola enkaz parçaları düşüyor. İş yerlerinde bulananlar dışarı çıkıyor. Kısa süre sonra çok sayıda kişinin patlama meydana gelen binaya doğru yardıma gidiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Satırla dehşet ağır cezalık sayıldı!
Satırla dehşet ağır cezalık sayıldı!
Şampiyon atlar bu tesiste
Şampiyon atlar bu tesiste
Kargo dolandırıcıları iş başında
Kargo dolandırıcıları iş başında
İstanbul’da şaşkına çeviren manzara!
İstanbul'da şaşkına çeviren manzara!
Üsküdar’daki korkutan doğalgaz patlamasındaki yaşanan panik kamerada!
Üsküdar’daki korkutan doğalgaz patlamasındaki yaşanan panik kamerada!
Korkutan patlama! Eğer bu koku geliyorsa...
Korkutan patlama! Eğer bu koku geliyorsa...
Trafo arızası mı sebep oldu?
Trafo arızası mı sebep oldu?
Dev tesiste korkutan yangın!
Dev tesiste korkutan yangın!
Kaynak suyu dolum tesisinde yangın
Kaynak suyu dolum tesisinde yangın
Üsküdar’da 3 katlı binada patlama
Üsküdar’da 3 katlı binada patlama
Yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Daha Fazla Video Göster