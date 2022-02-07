Üsküdar’daki korkutan doğalgaz patlamasındaki yaşanan panik kamerada!

İstanbul, Üsküdar’da 5 katlı binadaki patlama sırasında çevrede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç patlamada 4 kişi yaralandı. O patlamada yaşanan panik anında bir babanın çocuğunu alıp kaçtığı anlar göze çarpıyor.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki 5 katlı binanın 4 'üncü katında patlama meydana geldi. Patlamayla binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde bir babanın çocuğunu alarak kaçtığı görülüyor. Bu sırada yola enkaz parçaları düşüyor. İş yerlerinde bulananlar dışarı çıkıyor. Kısa süre sonra çok sayıda kişinin patlama meydana gelen binaya doğru yardıma gidiyor.