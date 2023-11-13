13 Kasım 2023, Pazartesi
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Üsküdar'da yumruk yumruğa kavga kamerada
Olay, saat 21.00 sıralarında Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 34 TDK 13 plakalı ticari taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden kavga etmeye başladı. Taksi şoförü aracından inerek başka bir araç sürücüsüne yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi. Tehditler savuran taksi sürücü daha sonra diğer sürücünün aracına tekme attı. Kavga anı kameraya yansıdı.