23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
Üsküdar’da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 09:14
Kaza saat 07:00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.
