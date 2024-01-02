02 Ocak 2024, Salı
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Üsküdar’da yaşlı kadın “sahte polis” tuzağına düştü, 1.2 milyon TL dolandırıldı
Üsküdar’da yaşayan yaşlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve "kara para aklama dosyasına adınız karışmış" yalanıyla kandıran dolandırıcılara, değeri yaklaşık 1.2 milyon TL olan 600 gram altınını kaptırdı. Evinin satışından elde ettiği para ile altınları satın aldığını belirten yaşlı kadın yetkililerden altınlarını ve çetenin çökertilmesini istedi.